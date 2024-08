Morilca mu ni želel iskati, Michel Stephan krivdo zanika

Srečanja med tistimi zaporniki oziroma priporniki, ki ne bivajo v isti celici, se odvijajo tudi na vsakodnevnih sprehodih na zaporskih dvoriščih. V enem od teh, kot je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču razlagal Mervan Šljivar, ki sicer še vedno čaka na sodni epilog v ponovljenem sojenju zaradi očitkov, da je zagrešil umor Nedžada Kličića leta 2014 v BiH, se je imel ob koncu leta 2017 možnost pogovarjati tudi s takrat še priprtim dr. Michelom Stephanom.

Obtoženi Stephan trdi, da ga je Šljivar takrat nadlegoval z vprašanji o drogah.

»Spraševal me je, kako bi prišel do ljudi 'zunaj', da bi se rešil tistega gospoda, tiste zaščitene priče,« je zatrdil Šljivar in nadaljeval, da mu je takoj rekel, da ga to niti malo ne zanima. Pa da tudi ne pozna takšnih ljudi oziroma da s tem noče imeti nič. A je Stephan, tako Šljivar, »isto spraševal še mesec ali dva«. Še več. Menda naj bi mu ponujal celo plačilo. In sicer dvajset ali trideset tisoč evrov.

Po prepričanju tožilke Ane Kirm naj bi Stephan idejo, da se ubije Iračana Alija Hamzaha Rashida, ki je bil ključna priča v drugem zaključenem kazenskem postopku proti Stephanu – ta bo osemletno zaporno kazen zaradi napeljevanja omenjenega Iračana k uboju uglednega uslužbenca Kemijskega inštituta prof. dr. Janeza Plavca v celoti prestal 17. oktobra 2025, dobil med 6. novembrom in 29. decembrom 2017, ko je bil zaradi zadeve napeljevanja Iračana k uboju v priporu na ljubljanski Povšetovi. Tam je spoznal sojetnika Alena Kraljevića in Šljivarja. Da je tam iskal nekoga za likvidacijo priče, je na prejšnji obravnavi potrdil tudi Kraljević.

Obtoženi Stephan, ki zanika napeljevanje sojetnikov k umoru omenjene priče, je odločno zavrnil Šljivarjeve navedbe. Poudaril je, da mu je takrat Šljivar govoril, da ima na Švedskem dobre zveze in tudi posel. Ter ga nadlegoval z vprašanji o drogah, kako se jih proizvede in koliko to stane. »Glede tega je pritiskal name in za mano hodil s kavo. Zato za vsaj en mesec nisem več hotel hoditi na sprehode,« je zatrdil obtoženi. Šljivar je to odločno zanikal.