Močno trčili osebno in tovorno vozilo (FOTO)

Ob 8.16 sta v naselju Boharina, občina Zreče, trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motore tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP pri reanimaciji in prenosu poškodovanega voznika osebnega vozila, ki so ga vmes tudi iskali, ker je zapustil lokacijo dogodka.

Reševalci so ga prepeljali v SB Celje.