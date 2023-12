Množični pretep: poškodovani ostali, drugi vročekrvneži so se razbežali

V sredo nekaj po 23. uri so bili policisti obveščeni, da se je v gostinskem lokalu v Šentjerneju pretepalo več oseb. Policisti so ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa, štiri osebe so bile lažje poškodovane, udeleženci pretepa pa so s kraja pobegnili.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ugotavljanjem vseh okoliščin in identiteto udeležencev. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje oziroma osumljence ustrezno ukrepali, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.