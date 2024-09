Mladoletnika točila gorivo in odpeljala brez plačila

V noči na 18. 9. so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da so neznanci na bencinskem servisu na avtocesti v rezervoar vozila natočili gorivo in pobegnili brez plačila.

Okoli 4. ure so na Kandijski cesti v Novem mestu izsledili skupino sedmih oseb, med katerimi sta dva ustrezala opisu storilcev. Skušali so pobegniti, vendar so jih prijeli. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz okolice Novega mesta.

Odpeljali so ju na policijsko postajo in o njunem ravnanju obvestili starše. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Na podlagi ugotovitev bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.