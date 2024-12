Mladca brez čelad divjala po Ajdovščini; ni se končalo dobro

Skorajda tragično se je končala divja vožnja dveh mladcev, ki sta kar brez zaščitnih čelad sedla na štirikolesnik in odbrzela po Ajdovščini. Na cesti, ki vodi z Goriške ulice proti Lokavcu, je 19-letni voznik nato na klancu v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez betonski robnik ter trčil v betonsko ograjo na desni strani ceste.

»Pri trčenju je 19-letnega voznika štirikolesnika in 21-letnega sopotnika vrglo na travnato bankino, tam sta hudo ranjena obležala, vozilo pa je odbilo naprej v smeri vožnje in po nekaj metrih je obstalo na cesti,« je podrobnosti nesreče opisal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Voznik in sopotnik sta utrpela hude telesne poškodbe, reševalci, ki so prihiteli na prizorišče, so ju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo 19-letnega voznika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.