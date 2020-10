Miroslav (79) po ugrabitvi toži državo

Maja lani se je takrat 79-letni Miroslav Moravec iz Malega Nerajca okrog osmih zjutraj, tako kot neštetokrat, odpravil v vinograd kilometer od doma. A ni se izteklo po pričakovanjih, dogodki tistega dne pa so ga spremenili za vselej. Potem ko so ga ugrabili trije ilegalni prebežniki, je nekaj ur prebil v prtljažniku svojega avtomobila forda c max, kamor so ga strpali in ga odpeljali v bližino italijanske meje. Odškodninsko odgovornost za travmatični dogodek zdaj terja od države.Kot pojasnjuje Moravčev pooblaščenec, odvetnik Jožef Klavdij Novak iz Odvetniške družbe Čeferin, je država dolžna zagotoviti splošno varnost, kar ...