Pred dnevi so se na pokopališču v Zgornji Koreni blizu Dupleka v družinskem krogu poslovili od 69-letnega Mirka Lackoviča iz Rožengrunta 18a v občini Sveta Ana. Umrl je upokojenec, ki je živel sam in odmaknjeno od drugih. Eden njegovih redkih prijateljev je bil 57-letni Leon Bezjak, ki ga nekateri naši bralci poznajo, saj smo pred leti pisali o njem, ko je želel iz obupa za preživetje družine prodati svojo ledvico. Prav Leon je zadnji videl nesrečnega Mirka živega in ga kakšnih 100 ur pozneje, blizu svojega doma (hišna številka Rožengrunt 27), našel mrtvega. Mirko Lackovič je umrl naravne smrt...