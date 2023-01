Minuli konec tedna poln nasilja v družinah

Na Policijski upravi Celje so za vikend obravnavali štiri primere nasilja v družini, in sicer dva na območju Policijske postaje Velenje ter po enega na območju policijskih postaj Slovenske Konjice in Slovenj Gradec. V vseh primerih so storilcem izrekli ukrepe prepovedi približevanja, sledijo še kazenske ovadbe.

V Šentjurju je neznanec z osebnega vozila ukradel obe registrski tablici.

V Velenju so neznani storilci z gradbišča ukradli delovni oder, več opažnih plošč in več betonskih mrež.

V podjetju na območju Rogaške Slatine so obravnavali nesrečo pri delu. Pri delu s strojem za ukrivljanje kovinskih palic si je 19-letni delavec huje poškodoval roko. Tuja krivda je po prvih ugotovitvah izključena.

V petek, pozno zvečer so v Šmarju pri Jelšah obravnavali požar. Zaradi vročega pepela, ki ga je lastnica odložila ob hišo, je zagorela vrtna garnitura. Ogenj je poškodoval tudi del fasade.

V soboto, okoli dveh zjutraj, so v Podgorju pri Slovenj Gradcu, obravnavali dimniški požar. Tuja krivda je izključena.

Včeraj popoldne so požar obravnavali tudi v Radečah, kjer se je zaradi odloženega pepela vnel zabojnik za smeti. Ogenj se je razširil še na fasado in ostrešje več stanovanjske hiše.

Sinoči, nekaj pred 20. uro, so požar obravnavali še v Kozjem, kjer je ob dimniku zagorel leseni del ostrešja. Tuja krivda je izključena.

S terase gostinskega lokala v Radljah ob Dravi je neznani storilec ukradel električni grelnik.