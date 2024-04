Mila kazen za smrt motorista

Sodba v imenu ljudstva, ki jo je razglasila sodnica Gordana Malović na celjskem okrožnem sodišču, se glasi: »Anel Bećirević je kriv, ker je zaradi malomarnosti pri vključevanju na glavno cesto s svojim VW passatom 14. septembra 2018, ko ni pustil mimo vseh vozil, povzročil prometno nesrečo. Zapeljal je na glavno cesto in pri tem zaprl pot takrat 28-letnemu motoristu Urošu Knezu, ki je s svojo hondo trčil v sprednji del njegovega vozila, pri tem pa padel in utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrl.«

Anelu Bećiroviću ne bo treba v zapor za eno leto, če v dveh letih in pol ne bo storil istega kaznivega dejanja. FOTO: Mojca Marot

Pokojni Knez je bil doma v Malih Grahovšah, kjer bil moral prevzeti veliko kmetijo. Da se bolečina ob njegovi izgubi ni zacelila, pričajo tudi sveče in rože, ki še danes opominjajo voznike na tragično nesrečo, ki se je zgodila pred skoraj šestimi leti na cesti pri naselju Debro iz smeri Laškega proti Celju. Po napornem delu je Knez rad sedel na svoj motor in tudi usodnega dne se je v družbi dveh prijateljev vozil proti Celju. A se je njegova pot končala po le nekaj sto metrih iz smeri Laškega, kjer je najvišja dovoljena hitrost 90 kilometrov na uro.

Kraj prometne nesreče pred skoraj osmimi leti, kamor bližnji pokojnega Uroša Kneza še prinašajo cvetje pa tudi sveče. FOTO: Mojca Marot

Čeprav so nekatere priče ocenile, da so tisti večer vsi trije motoristi vozili »abnormalno« in v škarje, tega izvedenec cestnoprometne stroke Sandi Horvat in strokovnjak za prometne nesreče Boštjan Žigon nista potrdila. Pravzaprav sta oba prišla do zelo podobnega izračuna, in sicer da je bila hitrost pokojnega motorista le malo nad dovoljeno mejo – vozil je le dobrih 10 kilometrov več od dovoljenih 90.

Prehitro, ne pa nenormalno

Pet let po nesreči je na zatožno klop celjskega sodišča sedel zdaj 25-letni Anel Bećirević, ki mu je tožilstvo v obtožnici očitalo povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, katere posledica je bila smrt motorista. Bećirević krivde ni priznal.

Na sodišču so v kazenskem postopku zaslišali nekaj prič, izvedenko sodne medicine, strokovnjaka za prometne nesreče Boštjana Žigona in izvedenca cestnoprometne stroke Sandija Horvata. Ta je poslušal tudi izpoved ene od prič, in sicer motorista Primoža Tovornika, ki se je usodnega večera vozil skupaj s Knezom. Povedal je, da je sam vozil zadnji v koloni, ker ga je Knez malo pred nesrečo prehitel. Tovornik je kraj nesreče obvozil in se ustavil po kakšnih 20 metrih in takoj odšel do Kneza, ki ga je vrglo preko motorja.

243 TISOČ EVROV terjajo svojci od obsojenca.

»Ko sem poskušal poklicati pomoč, sem se ves tresel. Kmalu zatem so se začela z obeh strani nabirati vozila, med njimi je bil tudi voznik, ki se je drl, češ, kako vozimo,« je povedal Tovornik. Se je pa čudil, kako da pokojnemu vozila, ki se je vključevalo na cesto zelo počasi, ni uspelo obvoziti. Prav to je v obrazložitvi sodbe izpostavila tudi sodnica, ki je dejala, da je bila hitrost pokojnega motorista sicer res nekoliko prevelika, a ni bila ključna, ni odstopala nenormalno. In tudi, da sta si bila tako strokovnjak kot izvedenec enotna, da bi motorist lahko zaznal manever na razdalji 50 metrov in Bećirevićevo vozilo obvozil.

Sodnica je povsem sledila predlogu tožilke Urške Germadnik Šupek, ki je za povzročitelja predlagala dokaj milo kazen. Leto dni pogojne zaporne kazni, kot stransko kazen pa še pol leta prepovedi vožnje. A nobena od obeh kazni Bećirevića ne bo doletela, če v dveh letih in pol ne bo povzročil enakega kaznivega dejanja oziroma nesreče.

Tožilka Urška Germadnik Šupek je zahtevala milo kazen, z njo se je strinjal tudi pooblaščenec oškodovancev Milko Škoberne. FOTO: Mojca Marot

Sodišče je oškodovance napotilo na pravdo, sorodniki namreč od Bećirevića terjajo povračilo 243.000 evrov škode za prestane bolečine. Na milo kazen je zagotovo vplivalo tudi dejstvo, da je bil Bećirević v času, ko se je zgodila nesreča, še mlad voznik, ki ni bil pijan in ni vozil pod vplivom prepovedanih drog, prav tako ni bil objesten in v kazenski evidenci nima nobene kazni ali prometnega prekrška. »Je odgovoren mlad moški z redno službo, ki nekaj prispeva tudi družbi. Čeprav očitka iz obtožnice ni priznal, pa je nesrečo obžaloval,« je v zaključni besedi izpostavila zagovornica Vlasta Petrucci.