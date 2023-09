Migranti za pot plačali veliko denarja in naleteli na presenetljivo težavo

Po 20.000 evrov je za pot iz Turčije do ciljne države v EU plačalo pet migrantov, med katerimi so bili trije otroci, njihova pot pa se je 1. aprila lani končala, ko je citroën C5, s katerim so potovali, obstal v blatu med naseljema Martinjak in Grahovo na Cerkniškem zaradi namočenega terena.

Za volanom je sedel tihotapec, prav tako tujec, Belorus Raman Huivan. Ni bil sam, saj je audija pred njim vozil njegov pajdaš in rojak Aliaksandr Maknach, čigar naloga je bila izvidništvo. Huivana je namreč po telefonu opozarjal na morebitno nevarnost. Velika večina plačila seveda ni šla v njune žepe, saj sta za svoje delo prejela 200 evrov za odraslega in 100 evrov za vsakega otroka, ki sta ga spravila čez hrvaško-slovensko mejo. Preostalo so zaslužili višji člani hudodelske združbe, katere del sta bila. Njun kontakt v Zagrebu je bil menda neki Igor, ki je novačil voznike za prevoz ter se z njimi dogovarjal o plačilu in trasi, organizator poti iz Hrvaške v Slovenijo pa je bil Pedar Nizam.

Izrekli so jima pogojno obsodbo, in sicer dve leti zapora s preizkusno dobo petih let.

Najprej fotografiranje

Dvojica se je z Igorjem torej dogovorila za prevzem »belega blaga«, Huivan pa jih je pred začetkom poti fotografiral in posnetek poslal drugim članom združbe ter s tem preveril njihovo identiteto in potrdil njihov prevzem. Makhnach je po potrditvi, da ima tujce, z audijem krenil vse do ozemlja naše države in v Slovenijo.

A so torej obtičali v blatu, nato pa so se, kot so nam sporočili z ljubljanske policijske uprave, na pot podali peš: »Policisti so nekaj pred 6. uro na območju Cerknice izsledili državljane Turčije in Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kmalu zatem so v bližini izsledili še dva državljana Belorusije, ki sta z osebnimi vozili prevažala Turke in Iračane. Osumljencema so odredili pridržanje in ju bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku,« so sporočili.

Belorusa sta kmalu sedla na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča in oba sta krivdo za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje in ozemlja države na predobravnavnem naroku priznala. Izrekli so jima pogojni obsodbi, in sicer dve leti zapora s preizkusno dobo petih let. Obema pa je sodišče naložilo stransko kazen izgona tujca iz naše države za pet let. Sodišče ju je tudi v celoti oprostilo plačila stroškov kazenskega postopka. Bosta pa morala vseeno, ker je bilo dejanje storjeno iz koristoljubja, plačati stransko denarno kazen v višini 1500 evrov. Po sodbi pa sta lahko zadihala na svobodi, saj jima je sodišče pripor, v katerem sta bila od prijetja, odpravilo.