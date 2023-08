Posavje se duši v migrantskem valu. Tudi po 200 in več ilegalcev na dan prestrežejo naši policisti, migranti pa, naučeni, kaj morajo reči, ko naletijo na naše može postave, kot papagaji ponavljajo samo eno: »Azil, azil.« To pomeni, da tistih, ki ilegalno prestopijo mejo, ne moremo vrniti na Hrvaško, ampak jih moramo sprejeti in speljati vse potrebne postopke. V praksi je to videti tako, da jih morajo v Posavju najprej popisati, jih celovito oskrbeti, naročiti avtobuse in odpeljati naprej v Ljubljano v azilni dom. Ker tam niso zaprti, se pač vsak tujec znajde po svoje: večina jih slej ko prej ...