V večernih urah 15. novembra lani se je po Ljubljani kot blisk razširila novica, da je migrant z nožem napadel žensko. Policija je naslednjega dne pojasnila, da sta storilec in hudo ranjena žrtev brezdomca, zgodilo pa se je v Plečnikovem podhodu. »Kar vem, je, da smo slišali kričanje ... veliko kričanja,« se je po dogodku spominjala ena od prostovoljk tamkajšnjega zavetišča za brezdomce. Policisti so osumljenca kmalu prijeli in mu odvzeli prostost. Filip Coco Faragala ni priznal krivde. FOTO: Aleksander Brudar Včeraj se je moral Filip Coco Faragala zaradi obtožbe, da je zagrešil poskus uboja...