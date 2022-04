Tragedija na avtocesti: med prevračanjem kombija umrl 33-letnik

Zgodilo se je v četrtek zvečer, kakih 15 minut pred deveto, ko je 33-letni državljan BiH vozil osebni (kombinirani) avtomobil z registrskimi oznakami BiH po levem prometnem pasu avtoceste iz Šentilja proti Mariboru. Pri naselju Spodnje Dobrenje je z levim bočnim delom vozila oplazil varnostno ograjo, ki ločuje smerni vozišči, potem pa je sunkovito zavil v desno, zaradi česar je vozilo začelo bočno drseti proti desnemu robu vozišča, nakar je trčilo v varnostno ograjo ob desnem robu vozišča. Po trčenju ga je odbilo čeznjo, prevrnilo se je in trčilo še v drevesa ter brežino jarka.

Policisti bodo voznika osebnega avtomobila kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.

Po prevračanju je kombi obstal na brežini jarka na desnem boku. Med prevračanjem je iz njega padel 33-letni potnik, državljan BiH, in je ostal ukleščen pod njim. S tehničnim posegom so ga izvlekli gasilci GB Maribor, vendar je zaradi poškodb, ki jih je dobil, na kraju nesreče umrl. »Voznik kombija se je v nesreči hudo poškodoval, še štirje njegovi sopotniki, vsi državljani BiH, pa lažje.

Vsi so bili z reševalnimi vozili prepeljani v UKC Maribor,« poročajo z mariborske policijske uprave. V vozilu sta bila zraven naštetih še dva potnika, oba državljana BiH, ki pa v nesreči nista bila poškodovana.

Policisti bodo voznika, pri katerem s tehničnimi sredstvi alkohola niso zaznali, kazensko ovadili pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, še dodajajo na policiji.

Voznik se je v nesreči hudo poškodoval, še štirje njegovi sopotniki pa lažje. FOTO: Bojan Rajšek



Avtocesta je bila med Šentiljem in Mariborom za ves promet zaprta v noči na petek med 23.20 in 00.40, med 20.50 in 2.20 pa je bil zaprt le vozni pas.