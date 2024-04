Med podiranjem dreves ga je zadelo deblo

Radovljiški policisti so bili v četrtek nekaj čez 10. uro obveščeni o nesreči pri delu. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 35-letnega moškega v gozdu med podiranjem dreves zadelo deblo. Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci GRS Radovljica.

Moški je utrpel hude poškodbe, v zdravstveno ustanovo so ga odpeljali s helikopterjem Slovenske vojske. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Obveščena je bila delovna inšpekcija, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo postopek. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.