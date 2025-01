V petek, 10. januarja, okoli 10. ure, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o delovni nezgodi v gospodarski družbi na območju naselja Renče, kjer je med izvajanjem del na zunanjem ventilatorju na višini štirih metrov padel in se poškodoval 38-letni delavec, ki je zaposlen pri izvajalcu teh del.

Na kraj so bili s strani pristojne službe napoteni tudi reševalci. O delovni nezgodi je Policija poleg pravosodnih organov obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Tuja krivda je izključena. O vseh ugotovitvah bo podano poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.

V Kromberku

V četrtek, 9. januarja, ob 11.34, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o delovni nezgodi v Kromberku pri Novi Gorici, kjer si je roko poškodovala 57-letna delavka ene od tamkajšnjih gospodarskih družb. Zaradi bolečin je poiskala zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici in je bila po nudeni oskrbi odpuščena v domačo nego. Tuja krivda je izključena.

Isti dan so policisti Policijske postaje Nova Gorica dopoldne obravnavali delovno nezgodo v naselju Dobrovo (občina Brda), kjer si je pri delu poškodoval glavo 28-letni moški (razpočna rana na glavi). Tudi njega so kasneje zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici in ga po nudeni pomoči odpustili v domačo nego. Tuja krivda je izključena.

V četrtek so obravnavali tudi delovno nezgodo v trgovini v Novi Gorici, kjer si je med delom poškodovala prst na roki 28-letna delavka.