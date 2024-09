Med čiščenjem žlebov padel z višine treh metrov

Policisti celjske policijske uprave so minuli konec tedna v Žiberniku, na območju policijske postaje Rogaška Slatina, obravnavali nesrečo pri delu.

60-letnemu moškemu, ki je čistil žlebove na strehi, je spodrsnilo in je padel z višine približno treh metrov. Pri padcu se je hudo poškodoval.

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 203 klice občanov. 50 klicev je bilo interventnih, eden nujen.

11 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 1 s področja mejnih zadev in tujcev, 21 s področja prometne varnosti in 16 s področja javnega reda in miru.