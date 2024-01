Med begom pred policisti skočil iz premikajočega se avtomobila

V četrtek okoli 16. ure so policisti med opravljanjem nalog na območju Starega Gradu ustavljali voznika osebnega avtomobila opel crossland, hrvaških registrskih oznak. Voznik ni upošteval njihovih znakov in je nadaljeval vožnjo. Nato je upočasnil, med vožnjo skočil iz vozila in pobegnil peš. Avtomobil je zapeljal čez pločnik in obstal v jarku.

Policisti so ugotovili, da so v vozilu štirje državljani Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, v nesreči pa se niso poškodovali.

Policisti so takoj začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pobeglega voznika, ki je s svojim ravnanjem ogrožal potnike v vozilu in preostale udeležence v prometu. Med Dolenjo vasjo in Pohanco so okoli 18.30 ustavili osebni avtomobil volkswagen T-roc hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 47-letni voznik iz Srbije. Ugotovili so, da se za zadnjimi sedeži v vozilu skriva 49-letni pobegli državljan Srbije, so pojasnili.