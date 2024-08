Med 18 obtoženimi tudi Kristijan Kamenik

Specializirano tožilstvo je po razbitju mamilarske združbe, katere člane so aretirali februarja letos, na mariborsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 18 ljudi, vključno s Kristijanom Kamenikom. Obtožni akt še ni pravnomočen, prav tako uradno ni znano, ali bo kdo zoper njega ugovarjal, je poročal Večer.

12 na prostosti, šest za zapahi

Dvanajst obtoženih se brani s prostosti, tistih šest, za katere je preiskovalni sodnik po aretacijah odredil pripor, pa je še vedno za zapahi. Obtožni akt zoper hudodelsko združbo je vložil tožilec Izidor Rojs, obtožnica zoper osemnajsterico naj bi bila dolga več kot 330 strani.

250 KRIMINALISTOV je sodelovalo v akciji.

Obtožene bremeni kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Ker so po prepričanju tožilstva v mamilarskem poslu sodelovali kot hudodelska združba, jim grozi od pet do 15 let zapora.

Preiskavo začeli leta 2020

Podrobnosti iz obtožnice niso znane, veliko pa je bilo razkritega na februarski tiskovni konferenci. Kriminalna združba je trgovala s kokainom, amfetaminom in drugimi prepovedanimi drogami. Po navedbah policije je bila izjemno dobro organizirana in je uporabljala kriptirana komunikacijska sredstva.

Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič je takrat povedal, da so preiskavo začeli v letu 2020, ko so pridobili podatke, da naj bi se moška iz okolice Ptuja, stara 43 in 48 let, ukvarjala s prodajo prepovedanih drog. Tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov so kriminalisti v nadaljevanju izsledili združbo, v kateri jim je do februarja uspelo identificirati 22 osumljenih oseb, starih med 29 in 51 leti.

Skupno so zasegli šest kilogramov in pol kokaina, šest kilogramov amfetamina in nekaj gramov MDMA.

V zaključni akciji, v kateri je sodelovalo 250 kriminalistov in policistov, so odvzeli prostost 20 osumljencem. Skupno so zasegli šest kilogramov in pol kokaina, šest kilogramov amfetamina, nekaj gramov droge MDMA, odkrili pa so tudi tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje s 126 sadikami konoplje in desetimi kilogrami konoplje ter večjo količino nedovoljenih snovi v športu.