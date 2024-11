Matej Zorko si je pod Bočem zaželel seksa s štirinajstletnikom?

Ko so 19. oktobra letos sporočili s Policijske uprave Maribor, da med drugim, v okolici Poljčan, obravnavajo rop, kjer naj bi eden izmed roparjev moškega udaril, nato pa je več mladeničev moškemu odvzela ključe avtomobila in se odpeljala, še nihče ni ugibal, da ne gre pri zadevi samo za rop, temveč za hudo hudo kaznivo dejanje spolne nedotakljivosti mladoletne osebe. Policisti so ukraden avtomobil našli kmalu po prijavi ropa in javnosti sporočili, da preiskavo intenzivno nadaljujejo. Nato so na zaslišanje morali štirje mladoletniki, in se je zadeva v kateri naj bi bila vpletena skupina mladoletnikov in starejši moški, znašla na svetovnem spletu in družbenih omrežij.

Zmago Jelinčič Plemeniti je namreč na FB zapisal, da naj bi bil v dogajanje vpleten župan ene manjših občin iz okolice Ptuja. Po podatkih, ki jih je na družbenih omrežjih zapisal Zmago Jelinčič Plemeniti, naj bi se skupina fantov, sicer starejših mladoletnikov, sestala z moškim, čeprav naj bi se mu predstavili kot 14-letni fanti, pa bi naj na snidenje pristal. Do srečanja je prišlo na dogovorjeni lokaciji pod Bočem v okolici Poljčan, kjer naj bi fantje napadli moškega zaradi dogovarjanja za spolni odnos, s 14-letnikom. Njegovi jezni prijatelji naj bi ga napadli iz zasede, mu odvzeli telefon in avto ter ga prisilili, da se je slekel ter ga takšnega pustili na kraju dogodka.

Možakar, ki si je domnevno obetal intimne trenutke z mlajšim mladoletnikom je ...

To je posredno potrdila tudi policijska preiskava, saj so štiri mladoletnike namesto zaradi ropa, ovadili zaradi nasilništva, kjer je zagrožena bistveno nižja sankcija, kot za rop. Posebnost celotne zgodbe je v tem, da je v dogajanje vpleten lokalni politik, o čem je po namigovanju Plemenitega, prvi poročal spletni portal Lokalec.si, ki je takrat navajal, da so se mladoletniki moškemu domnevno hoteli maščevati zato, ker so o njem izvedeli, da naj bi se za intimna srečanja že večkrat dogovarjal z mladoletniki. Na zaslišanju na policiji naj bi najstniki zatrjevali, da je imel politik na telefonu precej fotografij mladoletnih fantov v kočljivih pozah, kar pa policija še ni uspela preveriti, saj so napadalci njegov telefon odvrgli v reko... Po kar nekaj časa »iskanja« t.i. pedofilskega politika, so na koncu vse poti peljale proti občini Dornava, kjer v dvanajstih vaseh živi nekaj manj kot 3000 prebivalcev. Možakar, ki si je domnevno obetal intimne trenutke z mlajšim mladoletnikom, je 37-letni Matej Zorko, dornavski župan, ki funkcijo župana opravlja nepoklicno...

Zadevo smo skušali preveriti, a župan zadevo ne komentira, je pa potrdil, da zoper njega poteka policijska preiskava.

