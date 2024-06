»Žal mi je, da se je to vse zgodilo. Če bi vedel, da bo prišlo do tega, en mesec ne bi stopil iz stanovanja. Mi pa ne morete očitati ponovitvene nevarnosti, ker se nameravam odseliti iz tega okolja. Prav tako z družino nimam stikov, slišal sem se le z mamo zaradi nujnih stvari, kot so dokumenti,« je včeraj na sodišču dejal 45-letni Marko Munih iz Novega mesta. Sprva mu je tožilstvo očitalo nasilništvo do sestre in njenega moža ter poskus uboja matere, potem pa je po zaslišanju prič in izvedencev spremenilo obtožnico. Ta ga je po novem Muniha bremenila »le« treh kaznivih dejanj nasilništva. Zg...