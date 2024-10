Mariborski kriminalisti prijeli združbo, ki je na veliko unovčevala ponarejen denar (FOTO)

Na mariborski policijski upravi so danes predstavili podrobnosti prejšnji teden končane kriminalistične preiskave, ki je trajala vse od lanskega septembra in v sklopu katere so prijeli pet ljudi, štiri slovenske državljane in enega državljana Srbije. Med drugim jih sumijo, da so v sodelovanju z italijansko združbo unovčevali ponarejene evrske bankovce.

Akcija se je zaključila z izvedbo hišnih preiskav na petih lokacijah na območju mariborske policijske uprave. Kot je danes povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, so preiskavo opravljali v smeri delovanja dobro organizirane hudodelske združbe z območja Maribora in tujine.

FOTO: Policijska uprava Maribor

Med prijetimi so trije moški in dve ženski, enega od osumljenih pa so privedli k preiskovalni sodnici mariborskega sodišča, ki je zanj odredila pripor.

Kriminalisti so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi ugotovili, da je peterica v sodelovanju z osumljenci z območja Italije sodelovala pri kaznivem dejanju ponarejanja denarja. Za izdelavo ponaredkov bankovcev v vrednosti 20, 50 in 100 evrov so sicer skrbeli italijanski državljani, člani slovenske združbe pa so jih spravili na območje Slovenije in drugih držav EU, kjer so jih nato prodajali za okoli tretjino vrednosti.

»Ponarejeni bankovci so bili unovčeni v različnih trgovinah, bencinskih servisih, igralnicah, za nakupe izdelkov prek spleta in podobno. Hudodelska združba je bila pri svojem početju previdna in dobro organizirana,« je dejal prvi mariborski kriminalist.

V zaključni akciji

V sklopu preiskave so kriminalisti zasegli 2833 ponarejenih bankovcev za 50 in 390 za 100 evrov, kar skupaj znaša 180.650 evrov. Zaseženi ponaredki so bili po Vidovičevih besedah izjemno kakovostni in se na prvi pogled niso razlikovali od pravih, saj so vključevali tudi nekatere zaščitne elemente. V zaključni akciji so osumljencem zasegli tudi za 21.800 evrov nezakonito pridobljene gotovine.

Kako prepoznati ponarejen denar V večini primerov zadošča, da bankovec pogledate, otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

FOTO: Policijska uprava Maribor

Kot je še povedal Vidovič, je bilo na območju EU unovčenih za kar devet milijonov evrov bankovcev, ki so izvirali iz istih serij ponarejenih bankovcev in ki niso več v obtoku. Tudi s pomočjo sodelovanja slovenske policije so na območju Italije odkrili dve proizvodnji ponarejenega denarja, od koder so izvirali v Sloveniji zaseženi ponarejeni bankovci.

Tudi nezakoniti prevozi tujcev in droga

Poleg tega mariborski kriminalisti tri člane prijete združbe sumijo organiziranja in izvrševanja nezakonitih prevozov tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop oziroma prebivanje v Sloveniji ali EU. Prevoze so organizirali iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo, pri čemer so ogrožali življenje tujcev.

Po doslej zbranih informacijah so osumljeni skupaj z drugimi za zdaj še neznanimi sostorilci izvršili najmanj dve tovrstni kaznivi dejanji in v EU nezakonito prepeljali najmanj 31 migrantov, s čimer so zaslužili okoli 155.000 evrov.

Dva člana združbe sta osumljena tudi več kaznivih dejanj preprodaje droge. V sodelovanju s francoskimi varnostnimi organi so na območju te države zasegli več kot 32 kilogramov konoplje in 260 gramov konopljine smole. Samo s preprodajo konoplje, ki so jo poskušali prepeljati iz Španije v Slovenijo, bi lahko nezakonito zaslužili med 115.000 in 164.300 evri.

Eden od članov združbe pa naj bi se ukvarjal še z nelegalno prodajo orožja, in sicer pištol znamk Beretta in Zastava, dobavljenih z območja Italije in Kosova, je še povedal vodja mariborskih kriminalistov.