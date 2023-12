Letošnji 20. junij je bil vroč dan, temperatura zraka je presegla trideset stopinj Celzija – v zaprtem avtu pa je bila še nekajkrat višja. Nekaj pred eno popoldne je Uprava RS za zaščito in reševanje prejela obvestilo o posredovanju v avtomobilu, ki je bil parkiran na vročem soncu. Celjski policisti so pozneje sporočili, da je bil avtomobil parkiran pred eno od hiš v Sv. Lovrencu v občini Prebold, v njem pa je bil še ne dve leti star otrok, ki ni kazal znakov življenja. Policisti so odvzeli prostost dečkovi mami in njenemu partnerju, ki ni bil otrokov oče. FOTO: Mediaspeed.net Ugovarjala bo...