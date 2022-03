Koprska pevka Maja Tripar, obtožena uboja babice Marije Tripar, je pred nevi na koprsko sodišče prišla v elegantnem črnem sakoju, svetlečih se pajkicah, močno naparfumirana in obuta v gležnjarje z visokimi petami, s sveže pobarvanimi in polikanimi lasmi. Čustev ne kaže, pokazala jih ni niti takrat, ko je sodišče pokazalo pretresljive fotografije brutalno ubite starostnice, samo prekrižala se je in brezizrazno spremljala sojenje. Šestega aprila lani naj bi 32-letnica 85-letno babico v njenem stanovanju z nožem zabodla v vrat, zaradi česar se je ta zadušila z lastno krvjo, potem pa poskusila st...