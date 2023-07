Lopovi na plažah v Portorožu: na delu osumljenci z Dolenjske

V Portorožu so imeli policisti v torek opravka s tatovi, predvsem na plažah. Osumljeni so bili med seboj povezani storilci, doma z Dolenjske. »Policisti so z intenzivnim zbiranjem obvestil in aktivnim delom storilce identificirali. Sledi kazenska ovadba,« sporočajo s PU Koper.

Kot je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper, so v Portorožu v noči na torek trem osebam med nočnim kopanjem ukradli različne predmete: torbo z dokumenti in gotovino, mobilni telefon iphone 14 pro v vrednosti 1200 evrov in mobilni telefon samsung S202 v vrednosti 1300 evrov.

Popoldne pa je nekdo na plaži v Portorožu državljanki Srbije ukradel torbico z dokumenti, denarjem in osebnimi stvarmi ter pobegnil. Moškega so policisti izsledili in ugotovili, da gre za 35-letnika iz Krškega. Ukradene predmete so našli odvržene v grmovju in jih vrnili oškodovanki. Osumljenega bodo ovadili.

Obiskovalcem plaž predvsem svetujemo, naj s seboj vzamejo le najnujnejše stvari.

Isto popoldne so državljanom Madžarske, prav tako na plaži v Portorožu, ukradli dve kopalni torbi. V torbah so imeli dokumente, gotovino, mobilni telefon samsung tip zflip 4 in dva mobilna telefona iphone 11. Tudi oni so opisali mlajšega moškega, ki je pobegnil proti avtobusni postaji. »Policisti so izsledili 17-letnika in njegova pomagača, 39-letnico in 42-letnika, vse z Dolenjske. Pozneje so z zbiranjem obvestil v Izoli izsledili še večjo skupino oseb, med katerimi so bili tudi starši mladoletnika,« je dodala. Ukradene telefone so policisti našli v smetnjaku, našli pa so tudi obe ukradeni kopalni torbi in še iphona 14, ki izvira iz tatvine, prijavljene dopoldne, tudi to so izpeljali v času nočnega kopanja oškodovancev. Vse ukradene predmete so vrnili oškodovancem. Policisti so tudi s pomočjo očividcev ugotovili, da so vsi štirje osumljeni doma z Dolenjske, in bodo zoper njih spisali kazenske ovadbe.

»Obiskovalcem plaž predvsem svetujemo, naj s seboj vzamejo le najnujnejše stvari. Večja količina denarja, nakit, drage ročne ure in drugi vredni predmeti ne spadajo na plažo. Med zadrževanjem na plaži se za kopanje organizirajte tako, da je nekdo vedno pri stvareh. Če to ni mogoče, naj bodo torbe zaprte in stvari pokrite,« ob tem opozarjajo s PU Koper in dodajajo, da nekateri upravljavci plaž ponujajo tudi manjše sefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Podobno velja za hotelske sobe in apartmaje, kjer ste nastanjeni.