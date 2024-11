Ljutomerski gasilci prihiteli na mesto, kjer naj bi se zgodila prometna nesreča, nato pa šok

Tudi operativci na Regijskih centrih RS za obveščanje, vajeni vseh nevšečnosti na terenu, ter gasilci, ki so vedno pripravljeni pomagati, tudi če tvegajo lastna življenja, razočarano ugotovijo, da jim ponagajajo ljudje, ki lažno alarmirajo intervencijske službe, ali sodobna tehnika. V to so se v noči med sredo in četrtkom prepričali murskosoboški operaterji in ljutomerski prostovoljni gasilci, ko so jim zagodli sodobni sistemi v vozilih, kot je eCall (emergency call), ki pogosto pomagajo reševati življenja, včasih pa zlasti gasilcem tudi zagodejo in jih »pošljejo« na teren, čeprav se nič ni zgodilo.

Ugotovili, da ni bilo prometne nesreče

Tako je v sredo zvečer, okoli 22.30 ure Regijski center za obveščanje Murska Sobota prejel avtomatski klic iz avtomobila (eCall). V takem primeru operater vzpostavi glasovno povezavo z avtomobilom in skuša dobiti podatke o nesreči. Če se voznik oziroma potniki ne odzovejo, ker so morda nezavestni ali so v šoku, operater aktivira ustrezno pomoč, saj ima natančen podatek o lokaciji nesreče.

»Ker se v omenjenem primeru nihče ni odzval operaterju, je le-ta aktiviral PGD Ljutomer. Do prometne nesreče bi naj prišlo na relaciji Logarovci - Radoslavci, v bližini kraja Gajševci. Ob prihodu na kraj, smo celotno cestno relacijo podrobno pregledali in ugotovili, da do prometne nesreče ni prišlo. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je šlo za tehnično napako osebnega vozila, ki je bilo nepoškodovano parkirano doma v garaži, v katerem se je sprožil eCall sistem. V tem primeru smo bili zadovoljni, da se nikomur ni nič zgodilo in smo se lahko vrnili nazaj domov k svojim domačim,« so zapisali iz PGD Ljutomer.