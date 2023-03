Ljubljansko zajetje pitne vode ogrožen

V neposredni bližini črpališča vodarne Jarški prod v ljubljanski Četrtni skupnosti Črnuče je včeraj dopoldne potekala obsežna gasilska akcija. Doslej še neznani ljubitelji voženj po brezpotjih so namreč z osebnim avtom divjali po dovozni poti do zajetja pitne vode. Najprej so se zaleteli v zapornico in jo podrli, nato pa še nekaj časa vozili po makadamu, ko pa je izteklo vse olje, so nevozno vozilo zapustili. Ko so tja prišli gasilci, so najprej popivnali nekaj oljnatih luž, zatem pa nevtralizirali še nekaj namočene zemljine.

Ljubitelji motokrosa tu kljub strogi prepovedi dirkajo in si na črno postavljajo celo proge.

Možno okoljsko nevarnost opazili

Zaleten in zapuščen avto je ostal v gozdu.

Kot nam je sporočil Jože Horvat, črnuški četrtni svetnik in aktivni član odbora za varstvo okolja pri ljubljanskem mestnem svetu, je možno okoljsko nevarnost opazil sam med rednim pregledom vodovarstvenega območja. Ko je videl razsežnost onesnaženja, je malo po 10. uri nemudoma poklical gasilce in policijo. Prvi so takoj začeli odstranjevati izteklo olje, onesnaženo zemljino pa bodo šele danes, saj je zaradi mraza ta (k sreči) precej pomrznjena. Policija je takoj začela izvajati postopek identifikacije vozila, popoldne so za odvoz nevoznega avta z zaščitenega vodovarstvenega območja poskrbeli delavci javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Kraj onesnaženja si je ogledala predstavnica ljubljanskega podjetja VO-KA Snaga. Ali je šlo zgolj za objestno divjanje neodgovornežev ali kaj drugega, bo najbrž razkrila šele podrobnejša policijska preiskava.

Po Horvatovih besedah bi bilo nujno, da policiji uspe odkriti brezvestneže ali lastnika (zadnje ne bi smelo biti pretežko, saj so na avtu pustili eno registrsko tablico), saj so s svojim dejanjem ogrozili vodno zajetje Jarški prod in pitno vodo za oskrbo dobršnega dela Ljubljančanov, povrhu pa povzročili še ogromno stroškov zaradi intervencije in sanacije območja, da o uničeni zapornici niti ne govorimo.

Gasilec nevtralizira razlito olje.

Hkrati je prijavitelj dejanja opozoril, da se na to območje, kljub temu da so na dostopnih poteh postavili celo zapornice s ključem, še vedno odpravljajo ljubitelji motokrosa in kljub strogi prepovedi dirkajo in si na črno na zasebni ali državni zemlji postavljajo celo proge. Spet drugi kljub opozorilnim tablam tja pripeljejo odpadke (največkrat odpadni gradbeni material), občasno pa v širši okolici zajetja puščajo celo sode z odpadnimi olji, pomijami ali ostanki barv. Na Četrtni skupnosti Črnuče so predlagali postavitev nadzornih kamer, vendar pa jih za zdaj v tej nameri nista uslišala ne Mestna občina Ljubljana ne država. Premalo je tudi preventivnih policijskih obhodov, ki bi morda odvrnili marsikaterega onesnaževalca ali divjaka, ki se tam izživlja z vožnjo v naravi.