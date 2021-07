Ljubljanski direktor prikazal za 700.000 evrov lažnih poslov, a so ga dobili

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so konec junija 2021 na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper gospodarsko družbo iz Ljubljane in njenega 48-letnega direktorja, državljana Slovenije, so sporočili iz PU Koper.



Direktorja podjetja so ovadili zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj – davčna zatajitev po 249. členu KZ-1, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, in ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1, za kar je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Za oboje je odgovorna tudi gospodarska družba iz Ljubljane, saj je osumljeni direktor deloval v imenu te družbe, ki je razpolagala s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo. Kriminalistično preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra, pričela pa se je na podlagi ovadbe finančne uprave.



Pri preiskavi kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da je direktor s prikazovanjem lažnih poslov v skupni vrednosti skoraj 700.000 evrov utajil davek na dodano vrednost (DDV), v skupni višini preko 150.000 evrov, kar znaša tudi njegova protipravno pridobljena premoženjska korist. Za enak znesek je hkrati oškodoval tudi proračun Republike Slovenije.

