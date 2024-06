Ljubljanska policija: Napad na otroka se ni zgodil

Ljubljanske policiste so v začetku junija obvestili o domnevnem napadu na otroka na mestnem avtobusu, ki naj bi ga zagrešil 24-letni državljan Maroka. A kot so včeraj sporočili z ljubljanske policijske uprave, so s preiskavo in pregledom zaseženega videomateriala ugotovili, da se dogodek, tak, kot je bil prijavljen, sploh ni zgodil.

V javnosti je zakrožila informacija, da je 24-letni državljan Maroka nagovarjal potnike na avtobusu, kasneje pa z neznanim predmetom porezal otroka.

Spomnimo, da se je v začetku junija v javnosti razširila novica o domnevnem incidentu na ljubljanskem mestnem avtobusu, v katerem naj bi otrok utrpel lažje poškodbe. Policija je takrat poročala, da naj bi 24-letni moški, državljan Maroka, nagovarjal potnike na avtobusu, kasneje pa z neznanim predmetom porezal otroka, ki je bil v bližini. »V nadaljevanju smo ga identificirali in preiskava še poteka. Več podatkov zaradi zaščite mladoletne osebe ne moremo dati,« so po dogodku sporočili s policije in dodali, da »gre za znano osebo, državljana tretjih držav,« ki pa je niti niso pridržali. Maročanu so takrat omejili gibanje, bil pa je v centru za tujce.

Včeraj so postregli z novostmi. »Policisti so takoj po dogodku začeli aktivnosti in uspelo jim je ugotoviti identiteto osumljenca. Z nadaljnjim ugotavljanjem okoliščin, dodatnim zbiranjem obvestil in pregledom zaseženega videomateriala pa je bilo ugotovljeno, da se dogodek, kot je bil prijavljen, dejansko sploh ni zgodil,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

O ugotovitvah so obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, več informacij pa ne morejo razkriti zaradi zaščite mladoletne osebe, so še dodali.

Na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so sicer že v začetku junija zanikali, da bi se dogodek zgodil na avtobusu. Kot so takrat pojasnili, je bila na avtobusu množica učencev, ki pa so bili na sredini avtobusa. Na njem je bil še moški, a na zadnjem delu avtobusa, po navedbah LPP pa med njimi ni bilo stika, so pa, so še dodali, potniki izstopili na isti postaji.