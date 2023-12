Sobe v Vili Klara v ljubljanskem Trnovem in le nekaj kilometrov oddaljeni prostori nad gostilno so bili po prepričanju preiskovalcev od leta 2020 pa vse do začetka decembra letos kraj, v katerem so bile ženske prisiljene v najstarejšo obrt na svetu. Ves čas naj bi bile pod nadzorom razvejane in dobro organizirane združbe, ki naj bi denar služila ravno s siljenjem žensk v prostitucijo. Mladenu Biliću, ki naj bi na omenjenih lokacijah zagotavljal sobe in dekleta tudi nadzoroval, naj bi morale te od zneska, ki so ga zaslužile s seksom, plačevati najmanj 60 evrov na dan oziroma okoli 1800 evrov n...