V soboto ob 16.15 so v Voklem, občina Šenčur, gorele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Voklo in GARS Kranj so na kraju ugotovili, da so saje že pogorele.

Preventivno so pregledali okolico dimniške tuljave. Lastniku so odsvetovali kurjenje do obiska dimnikarja.