Lastniki rešili stroje pred zlikovci

Policija obravnava poskus tatvine kombiniranega vozila s prikolico ter gradbenega stroja. Dogodek se je zgodil zgodaj zjutraj na območju Svete Trojice, poroča PU Maribor, lastniki pa so storilce k sreči pregnali.

»Lastnike gradbenih strojev in drugih vozil pozivamo, da poskrbijo za primerno varovanje tovornih vozil in gradbenih strojev, saj lahko s preventivnim ravnanjem zmanjšajo možnost, da postanejo žrtev tovrstnih kaznivih dejanj. V vozilih naj ne puščajo ključev, namestijo lahko senzorske luči in poskrbijo za druge zaščitne ukrepe (varnostne kamere, zaščitne ograje in podobno),« opozarjajo policisti.