Kuhar obsojen na zaporniško hrano

Ne more in ne more iz svoje kože 31-letni Ljubljančan Dino Softić. Namesto da bi poklicni kuhar pošteno opravljal svoje poslanstvo in nemara že imel kako Michelinovo zvezdico, je prisiljen v uživanje nič kaj mišelinovske hrane. Ta je namreč zaporniška. Ni nam znano, koliko kazenskih postopkov je že bilo proti njemu ter koliko jih je še, toda nazadnje je bil obsojen na 20 mesecev zapora, upoštevaje druge sodbe pa je enotna kazen narasla na šest let in en mesec prisilnega bivanja v ječi.

Zaradi viljamovke razbil mercedesa

Ljubljanska okrožna kazenska sodnica Ana Klampfer Binder ga je spoznala za krivega, da je v sostorilstvu zagrešil rop. S soobtoženima Martinom Anžurjem in Renatom Verhovškom je 11. februarja 2017 napadel Adama S. Zgodilo se je ob 8.20 v ljubljanskem lokalu Porto bar, kjer je Verhovšek od Adama zahteval denarno opravičilo, ker naj bi ta žalil Rome. Zagrozil mu je, da ne bo ostal živ, če ne bo plačal 100 evrov po glavi.

Sodna tehtnica se je že večkrat nagnila v Softićevo škodo. A seveda povsem po njegovi krivdi. FOTO: Blaž Samec

Softiću in Anžurju je nato ukazal, naj ga odpeljeta do bankomata, kjer bo dvignil denar. Ker pa v bližini ni bilo nobenega, je eden od njiju poklical taksi, ta je vse tri odpeljal na Potrčevo ulico. Adam je na bankomatu pred bančno poslovalnico poskusil dvigniti denar, kar pa mu ni uspelo, saj ta ni hotel sprejeti njegove kartice.

Zagrozil mu je, da ne bo ostal živ, če ne bo plačal 100 evrov po glavi.

Odšli so do lokala Dolce Vita, Softić in Anžur sta med potjo Adama trdno držala za roke, da jima ne bi pobegnil. V lokalu sta stala tesno ob njem, ko pa sta ga hotela čez čas izvleči iz Dolce Vite, mu je uspelo zbežati do bližnje ceste, vendar sta ga Softić in Anžur dohitela, ga začela brcati in s pestmi silovito udarjati po glavi. Ob tem mu je eden od njiju iz jakne ukradel Applov mobilni telefon, drugi pa mu je z ramen s silo iztrgal torbico, v kateri je imel stanovanjske in avtomobilske ključe ter digitalni službeni ključ; po dejanju sta roparja pobegnila.

Sodba v imenu ljudstva, ki jo je izrekla sodnica, se glasi: Anžurja je doletelo leto in osem mesecev zapora, Verhovška leto in pet mesecev (pa čeprav ni neposredno sodeloval pri samem ropu), Softića pa leto in osem mesecev, skupaj z drugimi grehi, ki si jih že nabral in bil zanje obsojen, je torej enotna kazen šest let in mesec zapora. Vsi trije so bili sicer že večkrat kaznovani zlasti za premoženjska kazniva dejanja, je zapisano v sodbi, Anžur še za rop, Softić pa za roparsko tatvino, izvemo iz prvostopenjske sodbe.

Ker bankomat ni sprejel njegove kartice, sta ga pretepla in oropala. FOTO: Črt Piksi

Od obsojene trojice je ravno Softić najbolj znan črnokronistom. Pred nekaj tedni je moral znova sesti na zatožno klop ljubljanske kazenske sodnije, kamor so ga privedli iz zapora na Dobu. »Krivde ne priznavam,« je odgovoril na vprašanje, ali je bil on tisti, ki je 8. januarja 2021 na Brodarjevem trgu na Fužinah s keramičnim predmetom razbil steklo mercedesa in iz njega ukradel steklenico viljamovke. In čeprav je bilo zgodaj zjutraj, bilo je ob pol petih, je imel to smolo, da ga je videla sprehajalka in ga očitno prepoznala. Škode naj bi bilo za več kot 800 evrov.

6 let in 1 mesec zapora si je prislužil nazadnje.

Leta 2017 so mu sodili, ker je skupaj s še enim brezposelnim kuharjem, Domnom Š., pristopil do G. S. in od njega sta zahtevala denar. Domen je po prepričanju tožilstva potegnil nož na preklop z najmanj 10 centimetrov dolgim rezilom in moškemu zagrozil, da ga bo zabodel, če mu ne izroči denarja. Z drugo roko ga je zagrabil okoli vratu, Softić pa ga je večkrat udaril v obraz in telo. Nehal ni niti potem, ko sta Domen in napadeni padla na tla, saj je brcnil proti žrtvini glavi, pri čemer se je slednji ubranil z rokami. Na koncu sta mu vzela vsega skupaj 50 evrov in pobegnila.