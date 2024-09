Krvavo v Slovenj Gradcu: moški mrtev, ženska izredno hudo poškodovana

Na PU Celje so potrdili, da so bili obveščeni o streljanju v Slovenj Gradcu.

Streli so odjeknili v industrijski coni v Pamečah. Umrla je ena oseba, še ena pa je izredno hudo poškodovana.

Moški mrtev, ženska izredno hudo poškodovana

Prve ugotovitve s kraja kažejo, da je med moškim in žensko prišlo do spora, nakar je moški streljal na žensko in nato ustrelil še sebe. Moški je na kraju umrl. Hudo poškodovano žensko so odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer se borijo za njeno življenje.

Ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka.