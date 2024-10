Kromberk pri Novi Gorici: zaradi močne eksplozije se je objekt porušil, to so našli na kraju

Danes ob 00.33 so policiste obvestili o eksploziji in požaru zidanice v Kromberku pri Novi Gorici. Na kraj dogodka so bili takoj napoteni policisti PP Nova Gorica in novogoriški kriminalisti, ki so kraj zavarovali in opravili ogled, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.

Policija vzrok požara še preiskuje

Kasneje so požar dokončno pogasili gasilci PGD Nova Gorica in poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Med požarom v objektu k sreči ni bilo nikogar. Zaradi eksplozije se je objekt porušil, med gašenjem so našli več klasičnih gospodinjskih jeklenk. Po prvi nestrokovni oceni je nastalo za od 80 do sto tisoč evrov škode.