Detomorilka Kristina ima proste vikende!

Spomladi 2009 je Slovenijo pretresla smrt dveh otrok, ki ju je zadavila lastna mati. Grozljivka se je odvila za vrati stanovanja številka osem v sežanskem bloku na naslovu Ivana Turšiča 7. Dvosobno stanovanje, kjer je Kristina Mislej živela z otrokoma, je bilo v lasti njenih staršev Iztoka in Dunje Mislej. Takrat 37-letni materi je dve leti in pol staro Emo ter štiriletnega Matijo 28. marca okoli šestih popoldan pripeljal oče otrok in njen bivši mož. Kaj natančno se je dogajalo zadnjih šest ur, do nekaj minut pred polnočjo, ko je Mislejeva poklicala svojega očeta zdravnika, da sta otroka bled...