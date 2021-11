Kriminalka na Ljubljanski cesti, v prodajalni grozil z nožem

V sredo okoli 19.30 so bili policisti ljubljanske policijske uprave obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na Ljubljanski cesti v Kamniku. Po prvih podatkih je neznanec vstopil v prodajalno in od uslužbencev z nožem v roki zahteval denar. Odtujil je nekaj bankovcev in peš pobegnil. V ropu ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Opis storilca: star 50–60 let, visok 180–190 cm, oblečen v temna oblačila.