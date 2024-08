Kradli na avtocestnih postajališčih

Včeraj nekaj po polnoči je policistom PU Novo mesto zazvonil telefon zaradi dveh drznih tatvin iz prodajaln na avtocestnih postajališčih Zaloke in Starine. Na Zalokah sta dva tatova ukradla več živilskih izdelkov, na Starinah pa tobačne izdelke in energijske napitke ter pobegnila z osebnim avtomobilom audi. »OKC je o tatvinah in opisu storilcev nemudoma obvestil policiste na širšem območju in ti so začeli intenzivne aktivnosti za izsleditev tatov,« so sporočili s PU Novo mesto.

Enega od storilcev so na počivališču prijeli novomeški prometniki. Izkazalo se je, da gre za mladoletnika iz Ponikev. »O njegovem ravnanju so obvestili center za socialno delo in starše, ti so ga po zaključenem postopku prevzeli,« smo izvedeli.

Nekaj po 1. uri pa so brežiški policisti v Novi vasi pri Mokricah izsledili in ustavili audija, ki ga je vozila 23-letna sostorilka iz Kerinovega Grma, eden izmed potnikov pa je bil mladoletnik, prav tako iz Ponikev. Med postopkom so še ugotovili, da je ženska vozila neregistriran avto, dva otroka v vozilu pa nista bila zavarovana z ustreznim zadrževalnim sistemom. 23-letnici so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Ukradene predmete so zasegli, o ravnanju mladoletnika obvestili starše, ti so ga prevzeli, in pristojni center za socialno delo.

»Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. Zoper predrzne tatove bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« so dodali.