Kozolec v celoti pogorel, materialna škoda je ogromna

Škofjeloški policisti so bili v petek okoli 6. ure obveščeni o požaru lesenega kozolca.

Roland Brajič s PU Ljubljana sporoča javnosti: »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je leseni kozolec v celoti pogorel, v njem pa več bal suhega sena in traktorska cisterna. Požar so pogasili gasilci. Nastala materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 40.000 evrov. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled.«

Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo.