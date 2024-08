Kosmatinca so odnesli na varno

V spodnji Vipavski dolini so pogumni gasilci znova pokazali veliko srce. Članice in člani PGD Renče - Vogrsko so namreč rešili onemoglega psa. V ponedeljek ob 9.10 so prejeli klic, da je pod hribom Lešnjak (Črni hribi), na stezi s Francoske poti proti Mohorinom, na jutranjem sprehodu onemogel in nenadno obolel večji pes.

»Na intervencijo smo se odpravili s poveljniškim terenskim vozilom in s seboj vzeli nosila s povezovalnimi trakovi. Na odcepu s Francoske poti nas je pričakal lastnik in povedal, da gre za strm, zahteven in težko dostopen teren, zato smo pot nadaljevali peš,« so opisali začetek akcije. S seboj so vzeli nosila z opremo in vodo in po 300 metrih prispeli do psa, ki pa ni bil dehidriran, saj je imel lastnik s seboj vodo. »Psa, ki ima več kot 50 kilogramov, smo naložili in povezali na nosila ter previdno odnesli do vozila. Pri vozilu smo ga prestavili v prtljažnik in odpeljali k lastniku domov,« so sporočili.

Najverjetneje je doživel anafilaktični šok zaradi strupenega pika žuželke ali ugriza.

Vse se je srečno razpletlo. Lastnik je gasilce namreč pozneje obvestil, da je psa odpeljal k veterinarju, tam so ugotovili, da je najverjetneje doživel anafilaktični šok zaradi strupenega pika žuželke ali ugriza. »Po dnevu ali dveh bo spet veselo tekal naokrog,« z zadovoljstvom sporočajo gasilci.