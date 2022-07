Kopalci iz morja potegnili žensko

V petek ob 14. uri so kopalci na centralni plaži v Portorožu iz morja potegnili žensko. Na kopnem so ji nato reševalci nudili prvo pomoč in jo nato odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Policisti so ugotovili, da gre za 63-letno državljanko Avstrije, poroča PU Koper.