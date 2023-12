Megla je bila tako gosta, kot bi »zapeljali v mleko«

Končalo se je še zadnje sojenje enemu od treh obtoženih za najhujšo množično prometno tragedijo, ki se je v izjemno gosti megli zgodila 30. januarja 2016 okoli 14. ure na avtocesti na Golem vrhu nad Razdrtim.

Obtoženi romunski tovornjakar Danut Podhora je na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča prvič sedel pred nekaj manj kot štirimi leti, 11. februarja 2019 se je izrekel za nedolžnega, v četrtek, skoraj osem let po nesreči, pa so poklicnega voznika, ki prej v 32 letih ni zakrivil prometne nesreče, obsodili na tri leta in tri mesece zapora. Obramba je predlagala oprostitev, tožilstvo je zanj zahtevalo dve leti in štiri mesece zaporne kazni, okrožna sodnica Barbara Franca pa je predlogu tožilstva dodala še 11 mesecev in mu prepovedala vožnjo motornega vozila.

Izjave prič, udeležencev in treh obtoženih za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti so močno obremenile Dars z očitki, da ni bilo opozorilnih znakov ali obvestil o vremenskih razmerah in prometni nesreči, na prizorišču tudi ni bilo Darsovega vozila.

Šestinpetdesetletnemu Podhori je tožilstvo očitalo, da je v megli na spolzkem cestišču z izrabljenimi pnevmatikami na tovornjaku scania (sodni izvedenec je potrdil obrabljenost, a ne nad dovoljeno) vozil prehitro – namesto dovoljenih 80 kilometrov na uro naj bi tik pred trkom vozil 88 km na uro – in povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti, v kateri je umrla voznica, tri osebe pa so bile hudo poškodovane. Zaradi naštetega naj ne bi mogel zavirati.

Danut Podhora (na fotografiji desno, z odvetnikom Gorazdom Gabričem) naj bi zakrivil prometno nesrečo, v kateri je umrla 19-letna Ljubljančanka. FOTO: Moni Černe

Obramba je trdila, da njegova vožnja ni imela vpliva na potek dogodkov, saj so bila vozila, ko je pripeljal na kritično točko, »razmetana po cesti«. Če tega ne bi bilo, pasovi pa bi bili prevozni, se nesreča ne bi zgodila. Druga stran pa, da je povzročil nalet 18 vozil, trčil v pred seboj stoječe avtomobile, ki so obstali zaradi prometne nesreče, jih potisnil naprej, dve sta zadeli 19-letno Ljubljančanko Niko Selan, ki je v tistem zapuščala svoj avtomobil. Stisnilo jo je pod prikolico tovornjaka, poškodbe pa so bile tako hude, da je takoj umrla.

Policisti so po obsežnih preiskavah ugotovili, da se je zgodilo 20 prometnih nesreč, štirje ljudje so umrli, sedem je bilo hudo poškodovanih, 18 lahko, 99 jih jo je odneslo brez poškodb. Udeleženih je bilo 56 vozil, sedem tovornjakov, avtobus in 48 osebnih avtomobilov.

Vzrok nesreče je bila slaba vidljivost zaradi goste megle, pri čemer pa Dars ni zaprl avtoceste in preusmeril prometa, voznikov pa s signalizacijo ni obvestil o razmerah na cesti, so se strinjale priče. Na sodišču je bilo slišati, da je bila megla tako gosta, kot bi »zapeljali v mleko«. Po tragediji je Dars tam spremenil signalizacijo.

Vozila so bila »razmetana po cesti«. FOTO: Dejan Javornik

Štirje niso preživeli

Poleg Podhure sta bila obtožena še dva poklicna voznika, tudi romunska državljana. Prvoobtoženi voznik avtobusa, v katerem je bilo 128 potnikov, Antonio Boncica je krivdo priznal. 22. januarja 2019 je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, izrečeni sta mu bili pogojna obsodba zapora petih mesecev s preizkusno dobo 18 mesecev in stranska kazen, šestmesečna prepoved vožnje motornega vozila.

3 leta in 3 mesece zapora so mu prisodili.

Nekaj manj kot leto dni pozneje je tožilstvo po pričanju Georga Razvana Barjiuce, ki naj bi povzročil smrt svojega 63-letnega očeta, obtožnico zoper njega umaknilo. »Izguba očeta na tako krut način, kot ga je doživel obtoženi, je zadostna kazen sama po sebi,« je pojasnilo tožilstvo, sodnik Matej Štros pa je razglasil zavrnilno sodbo.

Za smrt 60-letnega Vrhničana Jožeta Slaparja in 30-letnega državljana BiH pa je bila tuja krivda izključena. Zagovornik Podhore, odvetnik Gorazd Gabrič, je napovedal pritožbo na prvostopenjsko sodbo.