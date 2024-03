Kolpa: Hrvati izvlekli truplo moškega, iskanje začeli po informacijah slovenske policije

Potapljači intervencijske enote policijske uprave v hrvaškem Karlovcu so iz reke Kolpe izvlekli truplo za zdaj neznanega moškega, je danes sporočila hrvaška policija. Dodala je, da je iskanje v reki začela po informacijah, ki ji jih je minuli torek posredovala slovenska policija.

Po večdnevnem iskanju, v katerem so sodelovali tako hrvaški kot slovenski policisti, so potapljači truplo moškega našli v bližini Vinice, na območju naselja Vukova Gorica v občini Netretić in ga izvlekli iz reke.

Za ugotovitev vseh okoliščin dogodka bo policija izvedla kriminalistično preiskavo, pristojni organi pa obdukcijo trupla, da bi tako ugotovili identiteto in vzrok smrti moškega, je na spletni strani še zapisala policijska uprava v Karlovcu.