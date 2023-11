Ko so prišli gasilci, je bilo že vse ena velika bakla (FOTO)

Sinoči, ob 20.24 uri, sta na Zgornji Voličini, v občini Lenart zagorela zapuščeno gospodarsko poslopje in stanovanjski objekt. Gasilci PGD Voličina, PGD Lenart, OGD Selce in PGD Korena so požar omejili in dokončno pogasili.

Skupaj je tako gasilo 50 gasilcev z desetimi vozili, na pomoč pa jim je z gradbeno mehanizacijo prihitel tudi domači podjetnik Milan Trans - Milanu Knezar, s.p., ki je pomagal pri razkopavanju površin, kjer je potem bilo lažje gasiti ...