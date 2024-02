Ko se je pokvaril avto, se je umaknila za ograjo, groza, kaj je sledilo

Ob 00.00 se je na avtocesti Maribor–Ljubljana, občina Slovenske Konjice, pred predorom Pletovarje pokvarilo osebno vozilo. Pri umikanju na varno, se je oseba umaknila za ograjo in zdrsnila po brežini v globino 20 metrov.

Gasilci PGD Slovenske Konjice, Zreče in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, se spustili do poškodovane osebe in jo prenesli do reševalnega vozila. Poškodovano so reševalci NMP oskrbeli in jo prepeljali v SB Celje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.