Kranjski policisti so včeraj nekaj čez 8. uro obravnavali primer, ko je stranka na domu od dostavljavca paketov prevzela paket in zanj plačala kupnino v znesku okoli 20 evrov. Ko je paket odprla je bil prazen.

Prav tako plačanega paketa ni naročila. Policisti zbirajo obvestila o kaznivem dejanju goljufije in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preventiva

Svetujemo, da so stranke pri sprejemu paketnih pošiljk še posebej previdne in pozorne na to, če je pošiljka dejansko namenjena njim, je paket od pošiljatelja, od katerega pričakujejo paket in šele nato plačajo kupnino zanj. Spletne in navadne prevare v povezavi z naročanjem blaga se dogajajo zelo pogosto, zato resnično ne dajajte nobenih osebnih ali bančnih podatkov ter pred prevzemom paketov ali plačil kupnin, prej preverite pristnost in obstoj pošiljatelja. Bodite previdni in bodite odgovorni do svojih osebnih podatkov in premoženja, svetujejo na PU Kranj.