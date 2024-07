Ko ga je spustila v stanovanje, je sledil šok

Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini, ki je bila izvršena 13. julija v Logatcu.

»Neznani storilec je pod pretvezo, da je žejen, in na povabilo oškodovanke vstopil v njeno stanovanje. Tam ji je zagrozil, jo zaklenil v sobo in ji v tem času odtujil nekaj sto evrov gotovine. V dogodku oškodovanka ni bila poškodovana,« sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 514 klicev, 159 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 46 nanašalo na kriminaliteto, 44 na javni red in mir, ter 44 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 10 tatvin, 6 vlomov (v dveh primerih je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari.