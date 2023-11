Klošar Jani z nafto služil milijone, državo nategnil za kar 2,5 milijona evrov

Leta 2013 je carinska uprava objavila podatek, da ji fizična oseba Jani Potokar dolguje več kot milijon evrov. Kako le, če pa je 49-letni Potokar brezdomec, za katerega je veljalo tudi, da je odvisnik od drog. Zgodba je sicer naravnost frapantna in za njo gotovo stoji še kdo, ne le Potokar in soobtoženi 58-letni Stane Kopač. Prek Potokarjevega podjetja Potokar&Co. sta bila uradna uvoznika nafte, pri tem pa naj bi utajevala trošarinske dajatve. V preiskavi se je Potokar čudil: »Dokler nisem v roke dobil zahteve za preiskavo, sploh nisem vedel, kaj je trošarina, in še zdaj ne vem.« Drvi v z...