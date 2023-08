Klical pomoč, ker ga je napadel sorodnik

Ptujski policisti so se v noči na sredo okoli 2. ure, odzvali na klic prijavitelja, ki je zaprosil za pomoč. Dejal je, da mu je grozil sorodnik, ki je nato začel tudi razgrajati in kričati. Na kraju so policisti ugotovili, da je kršitelj pod vplivom alkohola kršil javi red ter ni upošteval zakonitih ukazov policistov, da se umiri in je hotel s kršenjem javnega reda nadaljevati, zato so bili policisti primorani zoper njega uporabiti prisilna sredstva ter mu odrediti policijsko pridržanje.

Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog zaradi več kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da oseba že dalj časa izvaja nasilje nad sorodnikom. Glede navedenega so policisti zaznali elemente kaznivega dejanja nasilja v družini in bodo na pristojno okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.