Simona se je neznano kam odpeljala z beemvejem, policija sedaj sporočila žalostno vest

Policija preklicuje iskanje Simone Zakelšek iz okolice Slovenske Bistrice, ki so jo iskali od sredine februarja, ko se je odpeljala neznano kam z vozilom BMW X1. Pogrešano so našli mrtvo, vendar njeno pogrešanje ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

