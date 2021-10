Kar tri nesreče na gorenjski avtocesti, trčila tovornjaka

Na gorenjski avtocesti so se zgodaj zjutraj zgodile kartri prometne nesreče. Ob 4.10 med priključkoma Brnik in Vodice,

druga ob 5:55 pred izvozom Brnik v smeri Ljubljane, tretja pa ob 6:30 za tem izvozom. Zaradi prve sta bila proti Ljubljani zaprta prehitevalni in vozni pas. Nastal je zastoj, ki je trenutno dolg dobrih osem kilometrov, poroča prometno-informacijski center.



Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je prvo omenjena nesreča zgodila približno kilometer pred izvozom Vodice. »Kombinirano vozilo s prikolico, na kateri je bilo osebno vozilo, je trčilo v odbojno ograjo in obstalo na voznem in prehitevalnem pasu. V prikolico je nato trčilo drugo kombinirano vozilo, pri tem pa je osebno vozilo na prikolici vrglo iz prikolice«. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci pa so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.



V drugih dveh nesrečah gre za po prvih podatkih za materialno škodo in oviran promet. Pred tem je bila avtocesta zaprta zaradi nesreče med Torovim in Vodicami na območju ljubljanske policijske uprave, so sporočili iz PU Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: